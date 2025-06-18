Радимов отреагировал на трансфер Осипенко из «Ростова» в «Динамо»

Бывший российский футболист Владислав Радимов прокомментировал переход защитника Максима Осипенко из «Ростова» в московское «Динамо».

«Я прекрасно понимаю Осипенко, особенно с учетом его возраста. У тебя есть шанс перейти к тренеру, которого ты давно знаешь, с кем ты долго работал. Есть предложение от команды, которая намерена бороться за титул. В таких условиях можно и в деньгах потерять. Кстати, у Осипенко тоже нет титулов. Они с «Динамо» помогут друг другу», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Осипенко выступал за «Ростов» с 2020 года. В последних сезонах он стал одним из ключевых игроков оборонительной линии южного клуба. Всего он провёл 171 матч в футболке «Ростова» и забил 26 мячей.