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Скончался лучший французский бомбардир в истории Лиги 1

Скончался лучший французский бомбардир в истории Лиги 1
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Бывший нападающий сборной Франции Бернар Лякомб, госпитализированный в январе, скончался в возрасте 72 лет.

Лякомб является лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Он играл за «Лион», «Сент-Этьен» и «Бордо» с 1969 по 1987 год. В его активе 255 голов в матчах французского первенства, что делает его вторым голеадором после аргентинца Делио Онниса, забившего 299 мячей в рамках чемпионата. Среди французов Лякомб с отрывом является лучшим по числу голов.

Кроме того, Лякомб занимает второе место по количеству голов среди французских футболистов в пяти ведущих лигах Европы, уступая лишь Кариму Бензема (281), выступавшему в Европе за «Лион» и «Реал» Мадрид.

В 1984 году он выиграл чемпионат Европы в составе сборной Франции. После завершения карьеры работал тренером в «Лионе» и занимал должности спортивного директора и советника президента Жана-Мишеля Оляса до 2019 года.

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