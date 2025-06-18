Александр Мостовой показал трофейный угол музея «Сельты», посвящённый ему

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой выложил пост, на котором показал угол музея испанской «Сельты», который посвящён ему.

Угол, посвящённый российскому футболисту, украшают портреты Мостового, где он в форме испанского клуба и в форме сборной СССР. Также там стоят три пары бутс и кубки.

Фото: Телеграм-канал Мостового

«Где-то в Испании», — подписал фото Мостовой в своём телеграм-канале.

Напомним, Мостовой выступал за испанскую «Сельту» с 1996 года по 2004 год. Также футболист выступал за московский «Спартак» с 1987 по 1991 годы. Два года, с 1991 по 1993, игрок провёл в португальской «Бенфике». С 1993 по 1994 выступал за французский «Кан», а затем перешёл в «Страсбург», где играл до 1996 года.