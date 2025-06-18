Новым главным тренером «Пармы» может стать помощник Артеты из «Арсенала» — Романо

Руководство итальянской «Пармы» определилось со специалистом, который займёт пост главного тренера в клубе. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации журналиста, руководство итальянского клуба хочет видеть на посту главного тренера 29-летнего Карлоса Куэсту, который является помощником Микеля Артеты в лондонском «Арсенале». Уточняется, что переговоры о переходе Куэсты в «Парму» находятся на завершающей стадии.

Отметим, если Куэста возглавит клуб, то станет самым молодым тренером в истории Серии А.

Напомним, Куэста работает в «Арсенале» с 2020 года.