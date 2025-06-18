Матч клубного чемпионата мира был отложен из-за торнадо
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Начало матча первого тура клубного чемпионата мира по футболу между «Ульсаном» из Южной Кореи и «Мемелоди Сандаунз» из ЮАР был отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба африканского клуба.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 02:05 МСК
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
2-й тайм
0 : 1
Мамелоди Сандаунз
Претория, ЮАР
0:1 Rayners – 36'
Старт встречи в Орландо на стадионе «Эксплория» был отложен из-за торнадо. Немногочисленных зрителей попросили покинуть свои места и переждать непогоду. Таким образом, встреча была отложена более чем на час.
На момент написания новости идёт 17-я минута первого тайма. Счёт встречи — 0:0.
Следующий матч южнокорейская команда проведёт с «Флуминенсе» из Бразилии 22 июня. Африканский же клуб встретится с дортмундской «Боруссией».
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