Матч клубного чемпионата мира был отложен из-за торнадо

Начало матча первого тура клубного чемпионата мира по футболу между «Ульсаном» из Южной Кореи и «Мемелоди Сандаунз» из ЮАР был отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба африканского клуба.

Старт встречи в Орландо на стадионе «Эксплория» был отложен из-за торнадо. Немногочисленных зрителей попросили покинуть свои места и переждать непогоду. Таким образом, встреча была отложена более чем на час.

На момент написания новости идёт 17-я минута первого тайма. Счёт встречи — 0:0.

Следующий матч южнокорейская команда проведёт с «Флуминенсе» из Бразилии 22 июня. Африканский же клуб встретится с дортмундской «Боруссией».