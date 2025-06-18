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«Хотим участвовать во всех турнирах». Глава «Тоттенхэма» Леви — об увольнении Постекоглу

«Хотим участвовать во всех турнирах». Глава «Тоттенхэма» Леви — об увольнении Постекоглу
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Председатель совета директоров лондонского «Тоттенхэма» Дэниел Леви высказался об увольнении главного тренера команды Ангелоса Постекоглу с поста.

«Я не жалею о назначении Энджи, я очень признателен ему. В его первый сезон мы заняли пятое место, а во второй были безгранично счастливы, выиграв трофей. Однако мы хотим участвовать во всех турнирах, и мы осознали, что перемены неизбежны. Эмоционально это было нелегко, но мы убеждены, что приняли правильное решение для клуба. С каждым новым тренером начинается новая эпоха. Всегда появляются свежие идеи, и мы стремимся продолжить успех, достигнутый в прошлом сезоне, и завоевать еще один трофей», — приводит слова Леви новостное издание Reuters.

Напомним, под руководством Постекоглу лондонский клуб выиграл титул Лиги Европы — первый крупный трофей за 17 лет.

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