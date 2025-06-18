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«Почти решился». Неймар объяснил, почему отказался переходить в клуб, участвующий в КЧМ

«Почти решился». Неймар объяснил, почему отказался переходить в клуб, участвующий в КЧМ
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Известный бразильский вингер «Сантоса» Неймар высказался о решении не переходить в бразильский «Флуминенсе», с которым он согласовал контракт.

«Я почти решился перейти во «Флуминенсе», и это действительно был серьёзный вариант. Однако я выбрал остаться в «Сантосе», чтобы восстановиться, так как ещё не достиг 100% формы и хочу сделать это как можно быстрее», — приводит слова Неймар журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее президент «Флуминенсе» Марио Биттенкурт ранее заявил, что предложил 33‑летнему Неймару краткосрочную аренду, чтобы он мог сыграть на клубном чемпионате мира по футболу 2025 года. После турнира 33-летний Неймар должен был вернуться в «Сантос».

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