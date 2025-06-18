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Издание FourFourTwo назвало имя лучшего правого защитника современности

Издание FourFourTwo назвало имя лучшего правого защитника современности
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Английский портал FourFourTwo составил рейтинг лучших правых защитников мирового футбола современности на сегодняший день

Певрое место занял футболист «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими. Вторым стал Трент Александер-Арнольд, недавно завершивший свой переход из «Ливерпуля» в мадридский «Реал». Третье место — Жюль Кунде («Барселона»).

Также в топ-10 вошли Дензел Думфрис («Интер Майами»), Жереми Фримпонг («Байер», «Ливерпуль»), Юрриен Тимбер («Арсенал»), Валентино Ливраменто («Ньюкасл Юнайтед»), Даниэль Муньос («Кристал Пэлас»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи») и Педро Порро («Тоттенхэм Хотспур»).

В текущем сезоне АПЛ Хакими стал автором девяти голов и 14 результативных передач в 49 матчах во всех турнирах.

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