«Мамелоди Сандаунз» из ЮАР обыграл корейский «Ульсан Хёндэ» и вышел в лидеры группы F КЧМ

В ночь с 17 на 18 июня завершился матч первого тура клубного чемпионата мира 2025 года между командами «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи и «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР, который проходил на стадионе «Эксплория» в Орландо (США). Встреча завершилась победой африканской команды со счётом 1:0.

Единственный гол за «Мамелоди» забил нападающий Икраам Рейнерс на 36-й минуте. Отметим, что на 29-й и на 39-й минуте игроки африканской команды также смогли поразить ворота Чо Хён Во, но голы не были засчитаны. По итогам VAR, первый мяч был отменён из-за игры рукой, второй же гол не засчитали из-за офсайда.

Следующий матч южнокорейская команда проведёт с «Флуминенсе» из Бразилии 22 июня. Африканский же клуб встретится с дортмундской «Боруссией». В турнирной таблице группы F на данный момент лидирует команда из ЮАР (3 очка). Далее — «Боруссия» (1), «Флуминенсе» (1) и «Ульсан Хёндэ» (0).

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