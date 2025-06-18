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Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
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Монтеррей — Интер: Серхио Рамос вывел мексиканцев вперёд на 25-й минуте матча Клубного ЧМ 2025

«Монтеррей» — «Интер»: Серхио Рамос вывел мексиканцев вперёд на 25-й минуте матча КЧМ
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В эти минуты играют мексиканский «Монтеррей» и итальянский «Интер» в рамках 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025. Встреча проходит на стадионе «Роуз Боул» (Пасадена, Калифорния, США). На данный момент счёт 1:0 в пользу команды из Северной Америки.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
1-й тайм
1 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Рамос – 25'     1:1 Мартинес – 42'    

Испанский защитник Серхио Рамос на 25-й минуте вывел мексиканцев вперёд. Другой испанец Оливер Торрес отметился результативной передачей.

Ранее в другом матче группы Е клубного ЧМ аргентинский «Ривер Плейт» переиграл японский «Урава Ред Даймондс» со счётом 3:1.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного ЧМ
Турнирная таблица клубного ЧМ
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