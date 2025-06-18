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В Англии предъявили обвинение арбитру, оскорбившему Юргена Клоппа — BBC

В Англии предъявили обвинение арбитру, оскорбившему Юргена Клоппа — BBC
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Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения против дисквалифицированного арбитра английской Премьер-лиги Дэвида Кута за оскорбительные замечания, сделанные в адрес бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Об этом сообщает BBC.

В ассоциации указали на неприемлемое поведение арбитра и использование оскорбительных выражений. Данный инцидент имеет отношение к видео, которое было записано в июле 2020 года. Одним из отягчающих факторов стало то, что оскорбления содержали упоминания о национальности немецкого тренера.

Напомним, в своём видео Кут использовал ругательное слово в адрес «Ливерпуля» и уничижительное выражение относительно Клоппа. Арбитр заявил, что тренер проявил высокомерие и якобы обвинил его во лжи после одного из матчей.

В феврале 2025 года УЕФА дисквалифицировал 42-летнего арбитра до лета 2026 года.

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