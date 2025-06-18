Генич ответил на слова Карпина о кампании против него из-за совмещения тренерских постов

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на слова главного тренера московского «Динамо» и сборной России Валерия Карпина, который заявил, что идёт кампания против наставника и клуба.

«Ого! Вот это новости! Как сотрудник «Матч ТВ» ответственно заявляю: впервые слышу, что запустили какую-то акцию против совмещения постов Карпина. Может, мимо меня как-то прошло, а?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, что Карпин долгое время совмещал работу в сборной России с позицией главного тренера «Ростова», покинув клуб только в феврале текущего года. 13 июня 2025 года 56-летний специалист подписал контракт с «Динамо», который будет действовать до лета 2028 года.

Многие эксперты на «Матч ТВ» выражали мнение, что такое совмещение должностей может негативно сказаться на результатах сборной.

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Как сборная России играет при Карпине: