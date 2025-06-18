«В первое время он играл в детский футбол». Подберёзкин — о Хвиче в «Рубине»

Бывший полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберёзкин рассказал об игре в казанской команде вместе с Хвичей Кварацхелией.

— В «Рубине» ты поиграл с Хвичей. Расскажи про него.

— В первое время он играл в детский футбол — брал мяч и начинал возить одного, второго, потом терял, ругался. Викторыч [Слуцкий] начал с ним работать, объяснял, вот он и вырос в такого топа. После «Виллы» я писал ему, поздравлял, — приводит слова Подберёзкина Sport24.

Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год. Грузинский футболист провёл за казанский клуб 69 матчей, в которых забил девять голов.

Сейчас Хвича играет в составе «ПСЖ». Вместе с парижской командой он выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.