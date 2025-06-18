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«Атлетико» хочет подписать Лукмана, «Аталанта» требует € 60 млн — Corriere dello Sport

«Атлетико» хочет подписать Лукмана, «Аталанта» требует € 60 млн — Corriere dello Sport
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Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Как сообщает Corriere dello Sport, серьёзный интерес к 27-летнему нигерийскому футболисту проявляет «Атлетико», который намерен побороться за его трансфер с «Наполи».

По информации источника, «Аталанта» сохраняет прежнюю оценку форварда в размере € 60 млн и не планирует снижать запрашиваемую сумму.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Лукман провёл 31 матч, забив 15 голов и сделав пять результативных передач. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 60 млн.

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