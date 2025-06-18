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Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
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Гол Серхио Рамоса принес «Монтеррею» ничью с «Интером» в матче клубного чемпионата мира

Гол Серхио Рамоса принес «Монтеррею» ничью с «Интером» в матче клубного чемпионата мира
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Сегодня, в ночь с 17 на 18 июня, завершился матч группы E клубного чемпионата мира по футболу, в котором сыграли мексиканский «Монтеррей» и «Интер» из Италии. Команды встречались на стадионе «Роуз Боул» (Пасадена, Калифорния, США). Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Рамос – 25'     1:1 Мартинес – 42'    

В составе мексиканской команды гол забил 39-летний защитник Серхио Рамос. У итальянской команды, выступающей в финале прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов, отличился Лаутаро Мартинес.

«Интер» и «Монтеррей» занимают вторую и третью строчку в группе E после 1-го тура. Лидирует с тремя очками «Ривер Плейт», «Урава Ред Даймондс» занимает последнее место.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного ЧМ
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