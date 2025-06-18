Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 17 на 18 июня
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Сегодня, в ночь с 17 на 18 июня, завершился третий игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.
- «Флуминенсе» — «Боруссия Д» — 0:0.
- «Ривер Плейт» — «Урава Ред Даймондс» — 3:1.
- «Ульсан Хёндэ» — «Мамелоди Сандаунз» — 0:1.
- «Монтеррей» — «Интер» — 1:1.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 19:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
0 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Окончен
3 : 1
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
1:0 Колидио – 12' 2:0 Дриусси – 48' 2:1 Мацуо – 58' 3:1 Меса – 73'
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 02:05 МСК
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
Окончен
0 : 1
Мамелоди Сандаунз
Претория, ЮАР
0:1 Rayners – 36'
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Рамос – 25' 1:1 Мартинес – 42'
Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. Прошлый турнир выиграл мадридский «Реал».
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