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Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты на 18 июня 2025, календарь, таблица

Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 17 на 18 июня
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Сегодня, в ночь с 17 на 18 июня, завершился третий игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

  1. «Флуминенсе» — «Боруссия Д» — 0:0.
  2. «Ривер Плейт» — «Урава Ред Даймондс» — 3:1.
  3. «Ульсан Хёндэ» — «Мамелоди Сандаунз» — 0:1.
  4. «Монтеррей» — «Интер» — 1:1.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 19:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
0 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Окончен
3 : 1
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
1:0 Колидио – 12'     2:0 Дриусси – 48'     2:1 Мацуо – 58'     3:1 Меса – 73'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 02:05 МСК
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
Окончен
0 : 1
Мамелоди Сандаунз
Претория, ЮАР
0:1 Rayners – 36'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Рамос – 25'     1:1 Мартинес – 42'    

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. Прошлый турнир выиграл мадридский «Реал».

Календарь КЧМ-2025
Турнирные таблицы КЧМ-2025
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