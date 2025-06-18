Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 17 на 18 июня

Сегодня, в ночь с 17 на 18 июня, завершился третий игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

«Флуминенсе» — «Боруссия Д» — 0:0. «Ривер Плейт» — «Урава Ред Даймондс» — 3:1. «Ульсан Хёндэ» — «Мамелоди Сандаунз» — 0:1. «Монтеррей» — «Интер» — 1:1.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф. Прошлый турнир выиграл мадридский «Реал».