«Интересно, он реально не чувствует боли?» Подберёзкин — о Криштиану Роналду

Бывший полузащитник «Урала», «Рубина» и «Краснодара» Вячеслав Подберезкин ответил, в чьём теле он хотел бы прожить один день.

— Неожиданный вопрос напоследок: в чьём теле ты хотел бы прожить день?

— На кой мне чьё-то тело?

— Ну всё-таки?

— Интересно было бы узнать, Криштиану реально не чувствует боли? Потому что я уже рассыпаюсь. А вот если прожить полноценный день другого человека — конечно, жизнь президента. Особенно в связи с последними событиями, — приводит слова Подберёзкина Sport24.

40-летний Криштиану Роналду сейчас выступает за «Аль-Наср». Португальский нападающий провёл 30 матчей в чемпионате Саудовской Аравии сезона-2024/2025, в которых забил 25 голов.