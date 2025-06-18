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«Интересно, он реально не чувствует боли?» Подберёзкин — о Криштиану Роналду

«Интересно, он реально не чувствует боли?» Подберёзкин — о Криштиану Роналду
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Бывший полузащитник «Урала», «Рубина» и «Краснодара» Вячеслав Подберезкин ответил, в чьём теле он хотел бы прожить один день.

— Неожиданный вопрос напоследок: в чьём теле ты хотел бы прожить день?
— На кой мне чьё-то тело?

— Ну всё-таки?
— Интересно было бы узнать, Криштиану реально не чувствует боли? Потому что я уже рассыпаюсь. А вот если прожить полноценный день другого человека — конечно, жизнь президента. Особенно в связи с последними событиями, — приводит слова Подберёзкина Sport24.

40-летний Криштиану Роналду сейчас выступает за «Аль-Наср». Португальский нападающий провёл 30 матчей в чемпионате Саудовской Аравии сезона-2024/2025, в которых забил 25 голов.

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