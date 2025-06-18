Форвард «Локомотива» Воробьёв высказался о переходе в клуб Комличенко

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв отреагировал на переход в московский клуб форварда Николая Комличенко.

— Комличенко — футболист сборной России и теперь ваш одноклубник. Как вы восприняли приход в команду прямого конкурента?

— Я Колю давно знаю. Я с ним в «Краснодаре» был. Хороший, сильный нападающий, высокий. Будет рабочая конкуренция, — сказал Воробьёв в эфире телеканала «Матч ТВ».

10 июня было официально объявлено о переходе Комличенко в «Локомотив», 29-летний футболист подписал контракт на три года. В прошедшем сезоне на счету форварда 37 матчей за «Ростов» во всех турнирах, девять голов и четыре результативные передачи.