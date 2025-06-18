Матвей Сафонов поделился впечатлениями от посещения Universal Studios в Голливуде

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов показал, как проводит отпуск. Голкипер сборной России посетил американскую киностудию Universal.

«После жаркого первого матча сегодня дали больше времени на отдых. Так что мы с Маришей рванули в Universal Studios в Голливуде.

По эмоциям мне понравилось больше, чем в Диснейленде. Кайфанул с «Симпсонов», Миньонов, Марио, замка Хогвартс. Классные тематические зоны, которые интересно дополняют друг друга. Мы справились где-то за четыре часа. Успели прокатиться почти на всех горках, поиграли в лохотроны и зашли во все местные тематические магазины.

Крутая атмосфера, остался доволен поездкой. Классно провели время. День пролетел незаметно. А теперь снова за работу», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В составе парижской команды он выиграл четыре трофея — Лигу чемпионов, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.