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«Марсель» представил форму на сезон-2025/2026

«Марсель» представил форму на сезон-2025/2026
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Футбольный клуб «Марсель» представил новую форму от Puma на предстоящий сезон-2025/2026. Пресс-служба клуба опубликовала фотографии в соцсетях.

Фото: соцсети «Марселя»

Фото: соцсети «Марселя»

Фото: соцсети «Марселя»

Фото: соцсети «Марселя»

Дизайн вдохновлён клубной историей: на белоснежной футболке размещены 10 логотипов «Олимпика», а под воротником — герб города с девизом: «Марсель сияет своими достижениями». Возвращение воротника-поло и небесно-голубой гаммы подчёркивает элегантность и дух города.

Форма выпускается в двух вариантах: лёгкой игровой версии с технологией ULTRAWEAVE и более свободной Replica. Обе оснащены системой dryCELL. Реплики созданы по принципам устойчивого производства, на 95% из переработанных материалов.

В прошедшем сезоне «Марсель» занял второе место в чемпионате Франции. Отставание от «ПСЖ» составило 19 очков.

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