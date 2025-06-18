«Марсель» представил форму на сезон-2025/2026

Футбольный клуб «Марсель» представил новую форму от Puma на предстоящий сезон-2025/2026. Пресс-служба клуба опубликовала фотографии в соцсетях.

Фото: соцсети «Марселя»

Фото: соцсети «Марселя»

Дизайн вдохновлён клубной историей: на белоснежной футболке размещены 10 логотипов «Олимпика», а под воротником — герб города с девизом: «Марсель сияет своими достижениями». Возвращение воротника-поло и небесно-голубой гаммы подчёркивает элегантность и дух города.

Форма выпускается в двух вариантах: лёгкой игровой версии с технологией ULTRAWEAVE и более свободной Replica. Обе оснащены системой dryCELL. Реплики созданы по принципам устойчивого производства, на 95% из переработанных материалов.

В прошедшем сезоне «Марсель» занял второе место в чемпионате Франции. Отставание от «ПСЖ» составило 19 очков.