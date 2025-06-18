«В голове не укладывается». Защитник «Локо» Морозов — о карьере Сафонова в «ПСЖ

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов высказался о выступлении вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Насколько вас мотивирует Матвей Сафонов? Футболист, против которого вы только что играли, уехал в Париж, выиграл четыре трофея, включая Лигу чемпионов.

— Это, конечно, мотивирует, но как это всё сложилось — в голове не укладывается. Конечно, Мотя очень классный вратарь, но чтобы сейчас, в это время, сразу перейти в «ПСЖ» без какого‑то трамплина — это в голове не укладывается. Очень рады за него, — сказал Морозов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В составе парижской команды российский голкипер выиграл четыре трофея — Лигу чемпионов, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.