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«В голове не укладывается». Защитник «Локо» Морозов — о карьере Сафонова в «ПСЖ

«В голове не укладывается». Защитник «Локо» Морозов — о карьере Сафонова в «ПСЖ
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Защитник «Локомотива» Евгений Морозов высказался о выступлении вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Насколько вас мотивирует Матвей Сафонов? Футболист, против которого вы только что играли, уехал в Париж, выиграл четыре трофея, включая Лигу чемпионов.
— Это, конечно, мотивирует, но как это всё сложилось — в голове не укладывается. Конечно, Мотя очень классный вратарь, но чтобы сейчас, в это время, сразу перейти в «ПСЖ» без какого‑то трамплина — это в голове не укладывается. Очень рады за него, — сказал Морозов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В составе парижской команды российский голкипер выиграл четыре трофея — Лигу чемпионов, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

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