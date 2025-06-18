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Бекхэм рассказал об эмоциональной встрече с мамой после получения рыцарского титула

Бекхэм рассказал об эмоциональной встрече с мамой после получения рыцарского титула
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм рассказал о реакции своей мамы на присвоение ему рыцарского звания. Он опубликовал в соцсетях фотографию с матерью Сандрой и сестрой Джоанн.

Фото: соцсети Дэвида Бекхэма

Фото: соцсети Дэвида Бекхэма

«Обед с мамой, не виделись с момента новости. Мама заплакала, когда приехала, плакала за обедом и снова — когда я уходил. Особенный момент для нас всех. Люблю тебя, мамочка», — написал Бекхэм.

Бекхэм был представлен к титулу рыцаря-бакалавра, он получил право на титулование «сэр», а его жена Виктория – на титулование «леди». Британец был удостоен признания за свою карьеру футболиста и благотворительную деятельность.

Бекхэму 50 лет, он воспитанник «Манчестер Юнайтед», наибольшую известность ему принесла игра за «красных дьяволов». В составе манкунианского клуба Дэвид шесть раз становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов. Также англичанин выступал за «Реал», «Милан» и «ПСЖ».

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