Расписание матчей клубного чемпионата мира на 18 июня

18 июня и в ночь на 19 июня пройдут четыре матча 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 18 на 19 июня (время — московское):

19:00. «Манчестер Сити» — «Видад»;

22:00. «Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль»;

1:00. «Пачука» — «Ред Булл Зальцбург»;

4:00. «Аль-Айн» — «Ювентус».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.