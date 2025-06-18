Сегодня, 18 июня, состоятся матчи чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года. Турнир проходит в Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей чемпионата Европы U21 18 июня (время — московское):
19:00. Группа D. Нидерланды — Украина;
22:00. Группа D. Дания — Финляндия;
22:00. Группа В. Англия — Германия;
22:00. Группа B. Словения — Чехия.
Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и Грузии.