«Манчестер Сити» — «Видад»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встретятся английский «Манчестер Сити» и марокканский «Видад». Команды будут играть на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.