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Манчестер Сити — Видад: во сколько начало матча клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Манчестер Сити» — «Видад»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 18 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встретятся английский «Манчестер Сити» и марокканский «Видад». Команды будут играть на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Видад
Касабланка, Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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