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Источник: Марио Фернандес может возобновить карьеру в РПЛ

Источник: Марио Фернандес может возобновить карьеру в РПЛ
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34-летний защитник Марио Фернандес может возобновить карьеру. Бывший футболист сборной России ведёт переговоры с московским «Торпедо». Об этом сообщил телеграм-канал Sport Baza.

Последним клубом Марио Фернандеса был санкт-петербургский «Зенит», который он покинул в июле 2024 года. Отмечается, что с тех пор футболист пытался найти себе новый клуб. До «Зенита» в России Марио Фернандес выступал за московский ЦСКА в период с 2012 по 2022 год.

«Торпедо» в предстоящем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне команда заняла второе место в Мелбет Первой лиге, чем обеспечила себе повышение.

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