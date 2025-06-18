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«Муром» объявил о назначении нового главного тренера

«Муром» объявил о назначении нового главного тренера
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Новым главным тренером «Мурома» стал Денис Попов. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Руководство футбольного клуба «Муром» и Денис Александрович Попов подписали соглашение о совместной работе на два года», — написано в сообщении.

Ранее 46-летний Денис Попов работал в медиакоманде «СКА-Ростов», владикавказской «Алании», «Уфе», подмосковных «Химках» и других клубах.

В апреле 2025 года пост главного тренера «Мурома» покинул Евгений Перевертайло. С того времени обязанности главного тренера клуба исполнял Вячеслав Луговкин.

«Муром» завершил второй этап сезона-2024/2025 дивизиона «А» Леон Второй лиги на девятом месте в турнирной таблице группы «Серебро». Команда набрала 16 очков за 18 матчей.

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