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Реал Мадрид — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
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Браим Диас ответил на вопрос о своём будущем в «Реале»

Браим Диас ответил на вопрос о своём будущем в «Реале»
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Полузащитник «Реала» Браим Диас отреагировал на слухи о возможной смене клуба. Марокканский футболист ответил на вопрос о своём будущем в Мадриде. Он заявил, что всегда хотел добиваться успехов именно в составе «Реала», тем самым дав понять, что не хочет покидать клуб.

«Я всегда хотел быть в «Реале» и добиться успеха с клубом. И я это делаю сейчас, мы вместе совершаем великие дела», — приводит слова Диаса FootMercato.

В 52 встречах минувшего клубного сезона Браим Диас забил шесть голов и отдал семь результативных передач в составе «Реала» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего марокканца в € 40 млн.

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