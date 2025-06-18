«Аль-Айн» — «Ювентус»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть прямую трансляцию

Завтра, 19 июня, состоится матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встретятся «Аль-Айн» из ОАЭ и итальянский «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне (США). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тори Пенсо (США). Начало игры — в 4:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.