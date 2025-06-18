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Российский вратарь Злобин продлил контракт с португальским «Фамаликаном»

Российский вратарь Злобин продлил контракт с португальским «Фамаликаном»
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Российский вратарь Иван Злобин продлил контракт с португальским «Фамаликаном» до лета 2027 года. Об этом стало известно «Чемпионату». Прежнее соглашение воспитанника ЦСКА с клубом истекало в июне 2025 года. На сегодняшний день 28-летний голкипер — единственный представитель России в первом дивизионе Португалии.

В минувшем сезоне Иван Злобин сыграл в 15 матчах за «Фамаликан» во всех турнирах, пропустив в них 18 голов, пять игр российский голкипер провёл без пропущенных мячей. Вратарь начинал свой футбольный путь в Академии имени Коноплёва и клубной академии ЦСКА, с января 2016 года находился в системе лиссабонской «Бенфики», откуда перешёл в «Фамаликан» в августе 2020 года.

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