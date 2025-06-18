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Тренер «Интера» Киву прокомментировал ничейный результат в матче с «Монтерреем»

Тренер «Интера» Киву прокомментировал ничейный результат в матче с «Монтерреем»
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Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву высказался о ничейном результате в матче 1-го тура клубного чемпионата мира с мексиканским «Монтерреем» (1:1).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Рамос – 25'     1:1 Мартинес – 42'    

«Первый тайм прошёл позитивно: несмотря на то что мы проигрывали, мы создали им проблемы с движением и изменениями. Во втором тайме мы немного медленно владели мячом, хотя всё равно создали несколько моментов. Чего нам не хватало, так это превосходства перед воротами.

Временами мы оказывались беззащитными в переходных фазах, где они были особенно сильны. Нам нужно было быстрее выводить мяч вперёд и перемещать его, но игроки выложились полностью.

Мхитарян был позади нападающего? Нам нужно стараться продолжать разрабатывать новые решения и быть готовыми к предстоящим матчам. Луис Энрике может выступить лучше, но стоит помнить, что он ещё не в полной форме и провёл с нами всего две тренировки. Тем не менее мне понравилась его игра. У него есть характер, он обладает хорошей техникой и храбр в ситуациях один на один. Себастьяно Эспозито также продемонстрировал отличную игру. Было нелегко противостоять низкому блоку, который часто приводил к тому, что мы оказывались вне игры», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».

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