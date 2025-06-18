Transfermarkt назвал самых подорожавших игроков Серии А

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Интернет портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов элитного дивизиона чемпионата Италии. Наиболее прибавившим в стоимости игроком стал 18-летний центральный защитник «Пармы» Джованни Леони, который теперь оценивается в € 18 млн, он подорожал на € 12 млн.

Полностью топ-10 самых подорожавших футболистов итальянской Серии A выглядит следующим образом:

Джованни Леони («Парма») - € 18 млн (+ € 12 млн). Тейани Рейндерс («Милан») - € 60 млн (+ € 10 млн). Мойзе Кин («Фиорентина») - € 50 млн (+ € 10 млн). Скотт Мактоминей («Наполи») - € 50 млн (+ € 10 млн). Дан Ндой («Болонья») - € 35 млн (+ € 10 млн). Матиас Соуле («Рома») — € 30 млн (+ € 8 млн). Миле Свилар («Рома») - € 25 млн (+ € 8 млн). Дензел Думфрис («Интер») - € 35 млн (+ € 7 млн). Ренату Вейга («Ювентус») - € 25 млн (+ € 7 млн). Дзион Судзуки («Парма») - € 20 млн (+ € 6 млн).

Отметим, что отношение игроков к клубам рассматривалось на момент окончания сезона-2024/2025, до трансферного окна.