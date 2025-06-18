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«Краснодар» объявил о переходе голкипера

«Краснодар» объявил о переходе голкипера
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Голкипер Александр Корякин перешёл в «Краснодар» из московской «Родины». Об этом сообщил официальный сайт «быков».

«Краснодар» и «Родина» оформили трансфер Александра Корякина. Голкипер будет выступать за «быков» под 16-м номером», — написано в сообщении краснодарского клуба.

Отмечается, что Александр Корякин подписал контракт с «Краснодаром», который будет действителен до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2024/2025 Мелбет Первой лиги 23-летний Александр Корякин провёл 25 матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. «Краснодар» в прошедшем сезоне впервые в истории выиграл Российскую Премьер-Лигу.

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