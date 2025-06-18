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Серхио Рамос высказался после ничьей «Монтеррея» с «Интером»

Серхио Рамос высказался после ничьей «Монтеррея» с «Интером»
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Защитник «Монтеррея» Серхио Рамос высказался после ничьей с «Интером» в матче клубного чемпионата мира. Игра завершилась со счётом 1:1. В составе мексиканцев единственный гол забил именно Рамос.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Рамос – 25'     1:1 Мартинес – 42'    

«Сейчас футбол освещается настолько, что можно иметь информацию о любом игроке на планете. Если «Интер» знал только двух игроков «Монтеррея», то это вышло в плюс для нашей команды. Мы показали, что у нас много талантов. Мы стремимся показывать себя на поле, а не говорить за его пределами.

У «Интера» было намного больше громких имён, они были фаворитами. Но для нас этот матч был словно витрина для молодых игроков. Для нас очень важно было показать себя. Мы готовы биться против любой команды, и мы здесь, чтобы показать лучшее, на что мы способны. Наш менталитет в том, чтобы играть на равных с любым соперником», — приводит слова Рамоса Footmercato.

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Комментарии
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