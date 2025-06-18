Алексей Шпилевский рассказал, как относится к мнению, что «Пари НН» — шаг назад в карьере

Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о мнении, что подписание контракта с волжанами — шаг назад в его тренерской карьере.

– Как относились к мнениям, что переход в «Пари НН» – шаг назад в карьере?

– Я довольно молодой тренер, но у меня уже есть определённый опыт, кое-что я увидел, поработал в европейских чемпионатах. Так что знаю все плюсы и минусы. Что переход в «Пари НН» шаг назад для меня – это только мнение. Главное же – это то, что хочу я и моя семья. Для меня важен проект, его суть. Можно сделать три шага вперёд, а потом попасть не в тот момент, не в ту среду и коллектив и откатиться на 10 шагов назад. Можно сделать по-другому. У меня свой, единственный путь, считаю, что он интересный. Я уже набрался опыта, сделал определённые выводы. На данном этапе я принял решение о переходе в «Пари НН». И рад, что сделал этот выбор, — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

37-летний Алексей Шпилевский 16 июня официально занял должность главного тренера «Пари НН». В прошедшем сезоне нижегородцы набрали 27 очков в 30 матчах РПЛ, заняли 13-е место и проиграли «Сочи» в стыковых матчах (2:1, 1:3), но остались в РПЛ вместо не получивших лицензию «Химок».

Ранее белорусский специалист в течение трёх лет работал в кипрском «Арисе», с которым выиграл в 2023 году чемпионат и Суперкубок Кипра. До «Ариса» Шпилевский возглавлял алма-атинский «Кайрат», который также приводил к золотым медалям чемпионата Казахстана.

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