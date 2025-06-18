Шпилевский ответил на вопрос об изменениях в составе «Пари НН» в летнее трансферное окно

Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский отреагировал на вопрос о возможных масштабных изменениях в команде в ходе трансферного окна.

– Насколько большими будут изменения в команде? В медиа обсуждается, что планируется шесть-семь трансферов…

– Сейчас нам предстоит большой объём работы со спортивным директором и селекционным отделом клуба. Нужно подготовиться к сезону в плане состава. Но уже сейчас ребята должны знать, что в каждого игрока я вкладываю большое доверие и максимальную энергию. Конечно, нам хочется определиться по составу, но нужно немного времени. Сейчас мы будем проходить через сборы, хочется, чтобы футболисты играли без ментальных блокад и чувствовали доверие тренера. На тот состав, который мы получим к старту сезона, буду максимально рассчитывать, — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

37-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский 16 июня официально занял должность главного тренера «Пари НН». В прошедшем сезоне нижегородцы набрали 27 очков в 30 матчах РПЛ, заняли 13-е место и проиграли «Сочи» в стыковых матчах (2:1, 1:3), но остались в РПЛ вместо не получивших лицензию «Химок».

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