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«Хотим попытаться пройти в следующий раунд». Тренер «Монтеррея» — после ничьей с «Интером»

«Хотим попытаться пройти в следующий раунд». Тренер «Монтеррея» — после ничьей с «Интером»
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Главный тренер мексиканского «Монтеррея» Доменек Торрен высказался о ничейном результате в матче клубного чемпионата мира с итальянским «Интером» (1:1).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Рамос – 25'     1:1 Мартинес – 42'    

«Мы довольны результатом. Вчера я сказал, что уверен в наших шансах, и они у нас были. Думаю, что, если бы вы делали ставки за пределами Мексики, все бы думали, что победит «Интер». То, что мы хотим предложить с этим очень хорошим составом, — это никогда не сдаваться. Приятно представлять наших болельщиков, потому что мы играем для них.

Мы вместе всего несколько дней. Я говорил на каждой пресс-конференции и в каждом интервью, что я очень доволен составом. Мы хотим попытаться пройти в следующий раунд», — приводит слова Торрена Mundo Deportivo.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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