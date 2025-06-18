«Хотим попытаться пройти в следующий раунд». Тренер «Монтеррея» — после ничьей с «Интером»

Главный тренер мексиканского «Монтеррея» Доменек Торрен высказался о ничейном результате в матче клубного чемпионата мира с итальянским «Интером» (1:1).

«Мы довольны результатом. Вчера я сказал, что уверен в наших шансах, и они у нас были. Думаю, что, если бы вы делали ставки за пределами Мексики, все бы думали, что победит «Интер». То, что мы хотим предложить с этим очень хорошим составом, — это никогда не сдаваться. Приятно представлять наших болельщиков, потому что мы играем для них.

Мы вместе всего несколько дней. Я говорил на каждой пресс-конференции и в каждом интервью, что я очень доволен составом. Мы хотим попытаться пройти в следующий раунд», — приводит слова Торрена Mundo Deportivo.