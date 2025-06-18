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Алексей Шпилевский рассказал о ближайших планах подготовки «Пари НН»

Алексей Шпилевский рассказал о ближайших планах подготовки «Пари НН»
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Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о ближайших планах по подготовке своей команды к новому сезону-2025/2026.

«Планы сформированы, сборы пройдут на борской базе. Проведём несколько спаррингов, некоторые из них уже согласованы, осталось теперь решения финализировать. Хотелось бы, чтобы то, что будем тренировать, переложили на контрольные матчи. Не так много времени на подготовку к сезону, повторюсь, что хочется больше. Постараемся продуктивно поработать, может быть, где-то ребят будем форсировать и смотреть на их состояние. Для меня важна обратная связь от игроков, как они воспринимают то, что мы будем давать. При подготовке это важный момент, это нужно контролировать, чтобы не перегрузить футболистов», — приводит слова Шпилевского пресс-служба «Пари НН».

37-летний белорусский специалист Алексей Шпилевский 16 июня официально занял должность главного тренера «Пари НН». В прошедшем сезоне нижегородцы набрали 27 очков в 30 матчах РПЛ, заняли 13-е место и проиграли «Сочи» в стыковых матчах (2:1, 1:3), но остались в РПЛ вместо не получивших лицензию «Химок».

Ранее Шпилевский в течение трёх лет работал в кипрском «Арисе», с которым выиграл в 2023 году чемпионат и Суперкубок Кипра. До «Ариса» Алексей возглавлял алма-атинский «Кайрат», который также приводил к золотым медалям чемпионата Казахстана.

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