Заболотный будет получать в «Спартаке» около 4,5 млн рублей в месяц — источник

Появились новые подробности по поводу перехода Антона Заболотного в московский «Спартак». Стороны уже согласовали условия личного контракта. Официально трансфер состоится в ближайшие дни.

Как информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, зарплата Заболотного в «Спартаке» составит € 600 тыс. в год. Таким образом, ежемесячный оклад Антона составит порядка 4,5 млн рублей. Стороны подпишут контракт на один год с опцией пролонгации ещё на сезон.

Минувший сезон экс-нападающий ЦСКА и «Зенита» провёл в подмосковных «Химках». Всего в сезоне-2024/2025 на счету 34-летнего нападающего шесть забитых мячей и шесть результативных передач в 29 матчах Российской Премьер-Лиги. По итогам сезона Антон Заболотный вошёл в тройку лучших футболистов «Химок» по версии болельщиков, уступив в голосовании полузащитнику Лукасу Вере.