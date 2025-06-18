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Тренер «Аль-Хиляля» Индзаги: мы столкнёмся, возможно, с лучшей командой в мире

Тренер «Аль-Хиляля» Индзаги: мы столкнёмся, возможно, с лучшей командой в мире
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Главный тренер саудовского «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче 1-го тура клубного чемпионата мира с испанским «Реалом» Мадрид. Встреча состоится сегодня, 18 июня.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы столкнёмся, возможно, с лучшей командой в мире, но будем играть в свою игру с учётом наших возможностей. Подходим к турниру с большой уверенностью, хотим провести отличный клубный чемпионат мира. Клуб усердно работает над улучшением команды. У нас было не так много времени, потому что было мало трансферных дней. Мы постараемся провести этот чемпионат мира наилучшим образом», — приводит слова Индзаги Mundo Deportivo.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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