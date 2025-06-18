Английская Премьер-лига опубликовала календарь на сезон-2025/2026

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Английская Премьер-лига на официальном сайте объявила расписание матчей на сезон-2025/2026. 1-й тур начнётся 15 августа 2025 года, а заключительный, 38-й тур состоится 24 мая 2026-го.

Расписание 1-го тура чемпионата Англии (время — московское):

15 августа, пятница

22:00. «Ливерпуль» — «Борнмут»

16 августа, суббота

14:30. «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед»

17:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм»

17:00. «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»

17:00. «Сандерленд» — «Вест Хэм Юнайтед»

17:00. «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли»

19:30. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»

17 августа, воскресенье

16:00. «Челси» — «Кристал Пэлас»

18:30. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

18 августа, понедельник

22:00. «Лидс Юнайтед» — «Эвертон»

Полный календарь доступен на официальном сайте английской Премьер-лиги.

Действующим чемпионом Англии является «Ливерпуль».