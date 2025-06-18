Врач «Динамо» Родионов: восстановление Тюкавина проходит по оптимистичному сценарию

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов высказался о восстановлении Константина Тюкавина после травмы. Весной у футболиста был диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Возвращение нападающего в общую группу должно произойти в сентябре.

«Ещё весной говорил, что у Кости Тюкавина всё идёт по плану. Как и планировали, придерживаемся возвращения в сентябре. Его восстановление проходит по оптимистичному сценарию», — сказал Родионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Всего в сезоне-2024/2025 форвард провёл 22 матча, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.