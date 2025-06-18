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«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом» в 1-м туре нового сезона АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом» в 1-м туре нового сезона АПЛ
Рубен Аморим
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«Манчестер Юнайтед» встретится с «Арсеналом» в 1-м туре чемпионата Англии нового сезона 17 августа. Сегодня, 18 июня, английская Премьер-лига на официальном сайте объявила расписание матчей на сезон-2025/2026. 1-й тур начнётся 15 августа 2025 года, а заключительный, 38-й тур состоится 24 мая 2026-го.

Полное расписание 1-го тура чемпионата Англии (время — московское):

15 августа, пятница
22:00. «Ливерпуль» — «Борнмут»

16 августа, суббота
14:30. «Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед»
17:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм»
17:00. «Ноттингем Форест» — «Брентфорд»
17:00. «Сандерленд» — «Вест Хэм Юнайтед»
17:00. «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли»
19:30. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»

17 августа, воскресенье
16:00. «Челси» — «Кристал Пэлас»
18:30. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

18 августа, понедельник
22:00. «Лидс Юнайтед» — «Эвертон»

Полный календарь доступен на официальном сайте английской Премьер-лиги.

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