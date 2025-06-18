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Спортдиректор «Родины» Зинин: Корякин точно навяжет полноценную конкуренцию Агкацеву

Спортдиректор «Родины» Зинин: Корякин точно навяжет полноценную конкуренцию Агкацеву
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Главный операционной и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался о переходе голкипера Александра Корякина в «Краснодар».

«У Саши в «Родине» всё было замечательно. До этого он выступал в ПФЛ Б, мягко говоря, не самый высокий уровень, где провёл всего четыре матча. Мы его пригласили к нам, и он тут же стал первым номером в команде Первой лиги. В «Родине» он чувствовал, что растёт. Ему нравилось работать с нашими тренерами вратарей, нравился коллектив. Жену он обрёл тоже в нашем клубе. Так что Саше надо было настроиться на переход.

Саша прекрасно понимал, мы это с ним обсуждали, что в «Краснодаре» есть один из лучших вратарей страны Станислав Агкацев. Но клуб участвует в Кубке, где есть возможность себя показать. Да и Корякин в себя верит! Может, не сразу, но Саша точно навяжет полноценную конкуренцию.

В процессе переговоров с «Краснодаром» нам удалось включить в сделку приобретение вратаря «Краснодара» и сборной России 2006 года Даниила Ладоху, которого мы ранее неоднократно пытались заполучить. Так что, надеюсь, что все стороны останутся довольны. Желаю Саше только удачи и успехов!» — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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