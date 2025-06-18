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«Пари НН» объявил об уходе Кирилла Гоцука

«Пари НН» объявил об уходе Кирилла Гоцука
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«Пари Нижний Новгород» на официальном сайте объявил об уходе Кирилла Гоцука. Защитник и капитан покидает нижегородскую команду на правах свободного агента.

«Защитник Кирилл Гоцук, прошедший с нашим клубом путь от Первой лиги до РПЛ, покидает «Пари НН» в связи с окончанием контракта. За это время Кирилл стал настоящей легендой клуба.

Кирилл внёс неоценимый вклад в выход нашего клуба в Премьер-Лигу, в создание тёплой атмосферы внутри команды, был лидером на футбольном поле и за его пределами. А легендарная связка «Калинский – Гоцук» навсегда вписана в историю «Пари НН».

Кэп, спасибо тебе за пять с половиной лет, проведённых в Нижнем Новгороде, за профессионализм и человеческие качества, за всё, что сделал для нашей команды!» — написала пресс-служба нижегородцев.

Гоцук — рекордсмен по количеству матчей за «Пари НН». На его счету 168 проведённых игр.

В 31 матче прошедшего клубного сезона футболист забил два гола. «Пари Нижний Новгород» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 13-м месте, заработав 27 очков.

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