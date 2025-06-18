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Защитник «Динамо» Майсторович: слышал, что Карпин был известным футболистом

Защитник «Динамо» Майсторович: слышал, что Карпин был известным футболистом
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Защитник московского «Динамо» Милан Майсторович высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера клуба.

«Как человека и тренера Карпина до этого не знал. В первый день, когда он пришёл, сразу почувствовалась дисциплина на тренировке. Посмотрим, как будет дальше. Но я слышал, что в своё время он был отличным, известным футболистом», — сказал Майсторович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

О назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо» было объявлено в пятницу, 13 июня. 56-летний специалист совмещает должности в «Динамо» и в национальной команде России.

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