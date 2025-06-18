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Защитник «Динамо» Маричаль отреагировал на назначение Карпина главным тренером команды

Защитник «Динамо» Маричаль отреагировал на назначение Карпина главным тренером команды
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Защитник «Динамо» Николас Маричаль отреагировал на назначение российского специалиста Валерия Карпина на пост главного тренера бело-голубых.

— Назначение Карпина воспринял нормально. До этого не знал его, но сейчас поработаем вместе, узнаем друг друга.

— Карпин жёстко следит за физической формой игроков, штрафует за лишний вес. Тебе есть за что переживать?
— Посмотрим, как будет дальше (улыбается). Хорошо, когда тренер за этим следит, потому что нам надо находиться в хорошей физической форме, чтобы всё было хорошо на поле, — сказал Маричаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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