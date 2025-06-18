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Transfermarkt представил топ самых подешевевших игроков Серии A, в списке Влахович и Леау

Transfermarkt представил топ самых подешевевших игроков Серии A, в списке Влахович и Леау
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Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов чемпионата Италии, определив игроков, которые наиболее подешевели с начала 2025 года. Больше остальных в стоимости потеряли защитник «Интера» Федерико Димарко и нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. Оба игрока стали стоить меньше на € 10 млн.

Полный список 10 самых подешевевших футболистов итальянской Серии A выглядит следующим образом:

  1. Федерико Димарко («Интер») – € 50 млн (- € 10 млн).
  2. Душан Влахович («Ювентус») – € 35 млн (- € 10 млн).
  3. Дуглас Луис («Ювентус») – € 30 млн (- € 8 млн).
  4. Франсишку Консейсау («Ювентус») – € 35 млн (- € 8 млн).
  5. Сантьяго Хименес («Милан») – € 30 млн (- € 7 млн).
  6. Рубен Лофтус-Чик («Милан») – € 10 млн (- € 6 млн).
  7. Рафаэл Леау («Милан») – € 70 млн (- € 5 млн).
  8. Тео Эрнандес («Милан») – € 35 млн (- € 5 млн).
  9. Тëн Копмейнерс («Ювентус») – € 35 млн (- € 5 млн).
  10. Хакан Чалханоглу («Интер») – € 30 млн (- € 5 млн).
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