Transfermarkt представил топ самых подешевевших игроков Серии A, в списке Влахович и Леау

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов чемпионата Италии, определив игроков, которые наиболее подешевели с начала 2025 года. Больше остальных в стоимости потеряли защитник «Интера» Федерико Димарко и нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. Оба игрока стали стоить меньше на € 10 млн.

Полный список 10 самых подешевевших футболистов итальянской Серии A выглядит следующим образом: