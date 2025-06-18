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Игроки «Рубина» вышли из отпуска и провели первый день медицинского осмотра

Игроки «Рубина» вышли из отпуска и провели первый день медицинского осмотра
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Футболисты казанского «Рубина» вышли из отпуска и провели первый день медицинского осмотра. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале. Ранее сообщалось, что предсезонные сборы «Рубина» стартуют 20 июня на базе клуба в Казани.

«Команда вышла из отпуска и провела первый день медицинского осмотра в одной из казанских клиник», — написано в сообщении клуба.

«Рубин» завершил сезон-2024/2025 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 45 очков за 30 матчей. Чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар», заработав 67 очков за аналогичное количество игр.

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