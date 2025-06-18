В «Торпедо» подтвердили, что Марио Фернандес тренируется с командой

Бывший защитник московского ЦСКА, санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Марио Фернандес в среду, 18 июня, утром провёл тренировку в составе «Торпедо» в Москве, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе столичного клуба.

Команда сегодня занималась в тренажёрном зале. С лета 2024 года Марио Фернандес является свободным агентом. В «Торпедо» Фернандес находится на просмотре.

«Торпедо» в предстоящем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне команда заняла второе место в Мелбет Первой лиге, чем обеспечила себе повышение. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика».